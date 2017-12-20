Україна попросила заарештувати майно екс-власників ПриватБанку на 3 млрд дол. - США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Високий суд Лондона почав розгляд справи "Держбанк України ПриватБанк проти колишніх власників ПриваБанку". Україна вимагає до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам ПриватБанку, обсягом 3 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Дзеркало тижня.
"Державний ПриватБанк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам ПриватБанку, обсягом 3 млрд доларів. Відповідний перелік активів було надано суддям у рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів", - пише видання з посиланням на власне джерело.
В цілому ж, держава в особі ПриватБанку звернулося до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання ПриватБанку з рефінансування.
Наразі, як зазначається, справа перебуває на етапі прийняття рішення щодо забезпечувальних заходів в рамках провадження.
Державний ПриватБанк в суді представляє юридична компанія Hogan Lovells, яка відома в Україні за двома великими процесами: Пінчук проти Коломойського (щодо акцій "Криворізького залізорудного комбінату") і повернення коштів, виведених Мухтаром Аблязовим під час його керівництва казахстанським "БТА Банком" (загальна сума претензій перевищувала 6 млрд доларів). В обох випадках позивачі залишилися задоволені, пише видання.
Нагадаємо, в НБУ прокоментували наявність більше 400 позовів, пов'язаних з націоналізацією ПриватБанку.