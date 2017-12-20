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Україна попросила заарештувати майно екс-власників ПриватБанку на 3 млрд дол. - США

Україна попросила заарештувати майно екс-власників ПриватБанку на 3 млрд дол. - США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Високий суд Лондона почав розгляд справи "Держбанк України ПриватБанк проти колишніх власників ПриваБанку". Україна вимагає до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам ПриватБанку, обсягом 3 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Дзеркало тижня.

"Державний ПриватБанк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи до винесення рішення накласти арешт на майно, що належить колишнім власникам ПриватБанку, обсягом 3 млрд доларів. Відповідний перелік активів було надано суддям у рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів", - пише видання з посиланням на власне джерело.

В цілому ж, держава в особі ПриватБанку звернулося до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання ПриватБанку з рефінансування.

Наразі, як зазначається, справа перебуває на етапі прийняття рішення щодо забезпечувальних заходів в рамках провадження.

Державний ПриватБанк в суді представляє юридична компанія Hogan Lovells, яка відома в Україні за двома великими процесами: Пінчук проти Коломойського (щодо акцій "Криворізького залізорудного комбінату") і повернення коштів, виведених Мухтаром Аблязовим під час його керівництва казахстанським "БТА Банком" (загальна сума претензій перевищувала 6 млрд доларів). В обох випадках позивачі залишилися задоволені, пише видання.

Нагадаємо, в НБУ прокоментували наявність більше 400 позовів, пов'язаних з націоналізацією ПриватБанку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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