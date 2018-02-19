Украина подала меморандум в арбитражном производстве против РФ по морскому праву
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации Конвенции ООН по морскому праву, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы МИД.
"19 февраля 2018 года Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.
Напомним, сегодня Президент подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.
Согласно этому документу, как отмечается, защищать интересы нашей страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.