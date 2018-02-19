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Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти РФ щодо морського права

Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти РФ щодо морського права

Київ • УНН

 • 10270 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права, передає УНН з посиланням на заяву прес-служби МЗС.

“19 лютого 2018 року Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум доводить, що Російська Федерація порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Україна просить арбітражний трибунал припинити порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, зокрема і зобов’язати Російську Федерацію поважати суверенні права України у своїх водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Нагадаємо, сьогодні Президент підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права.

Відповідно до цього документа, як зазначається, захищати інтереси нашої країни буде заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

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