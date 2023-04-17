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Украина начала закачивать в хранилища газ на новый сезон

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вместе с завершением отопительного сезона начат новый сезон закачки газа в подземные хранилища Укртрансгаза, сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Детали

"Команда АО "Укртрансгаз" начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). За сезон отбора, а именно с 7 октября 2022 года, из ПХГ было отобрано 5,572 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущими годами нынешний сезон отбора, как указано, был короче. Это связано с благоприятными погодными условиями и относительно теплой зимой. 

"В течение отопительного сезона 2022/2023 гг. даже несмотря на полномасштабное вторжение россии украинские подземки работали бесперебойно", - добавили в Нафтогазе.

"Мы продолжаем работу в штатном режиме. Наша команда готова к любым вызовам. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме", - отметил и.о. гендиректора АО "Укртрансгаз" Роман Малютин.

Напомним

14 апреля сообщалось, что в Украине завершили отопительный сезон.

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