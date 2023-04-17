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Україна почала закачувати у сховища газ на новий сезон

Україна почала закачувати у сховища газ на новий сезон

Київ • УНН

 • 636716 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Разом із завершенням опалювального сезону розпочато новий сезон закачування газу у підземні сховища Укртрансгазу, повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Деталі

"Команда АТ "Укртрансгаз" розпочала новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). За сезон відбору, а саме з 7 жовтня 2022 року, з ПСГ було відібрано 5,572 млрд куб. м газу", - ідеться у повідомленні.

Порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору, як вказано, був коротшим. Це пов'язали зі сприятливими погодними умовами та відносно теплою зимою. 

"Впродовж опалювального сезону 2022/2023 рр. навіть попри повномасштабне вторгнення росії українські підземки працювали безперебійно", - додали у Нафтогазі.

"Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими", - зазначив т.в.о. гендиректора АТ "Укртрансгаз" Роман Малютін.

Нагадаємо

14 квітня повідомлялося, що в Україні завершили опалювальний сезон.

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