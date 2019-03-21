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Украина поборется с Россией за международный рынок курятины

Киев • УНН

 • 12031 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В мире растет спрос на курятину. Об этом заявили аналитики Rabobank, передает УНН.

Украина поборется с Россией за международный рынок курятины

Вместе со спросом растут и цены, отмечают аналитики. Но до недавнего времени ситуация была иной. Болезни, а также влияние американо-китайской торговой войны расшатали стабильность на мировом рынке птицы в 2018 году.

"Последние несколько кварталов стали одними из самых нестабильных периодов для мирового рынка птицы", - подчеркивают аналитики.

Торговые ограничения и, как следствие, минимизация доступа к международным рынкам привели к падению цен на птицу во ІІ и IV квартале 2018 года.

"Однако прогноз меняется, Rabobank становится все более оптимистичным, рынок достиг поворотного момента, а на мировом рынке наблюдается тенденция к росту цен — особенно после того, как условия глобальной торговли начали улучшаться и достигли рекордно высокого уровня в 4 квартале 2018 года. Вместе с улучшением дисциплины поставок это привело к улучшению рыночных условий", — комментирует старший аналитик рынка мяса в Rabobank Нан-Дирк Малдер.

В Rabobank прогнозируют рост экспорта мяса птицы США, в случае подписания американо-китайского торгового соглашения.

"На мировую торговлю повлияют действующие торговые ограничения ЕС-Бразилия и Саудовская Аравия-Бразилия", - говорят аналитики.

В то же время, Украина и Россия укрепят свои позиции на международном рынке мяса птицы, считают в Radobank. РФ сможет нарастить сбыт продукта за счет открытия нового рынка – Китая.

Впрочем, даже увеличение объемов экспорта вряд ли позволит РФ обойти Украину. Согласно государственной статистике, в прошлом году украинские птичники поставили за границу 328 тыс. тонн курятины, птичники РФ – на треть меньше – 222 тыс. тонн.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным птичникам существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

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