Украина поборется с Россией за международный рынок курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В мире растет спрос на курятину. Об этом заявили аналитики Rabobank, передает УНН.
Вместе со спросом растут и цены, отмечают аналитики. Но до недавнего времени ситуация была иной. Болезни, а также влияние американо-китайской торговой войны расшатали стабильность на мировом рынке птицы в 2018 году.
"Последние несколько кварталов стали одними из самых нестабильных периодов для мирового рынка птицы", - подчеркивают аналитики.
Торговые ограничения и, как следствие, минимизация доступа к международным рынкам привели к падению цен на птицу во ІІ и IV квартале 2018 года.
"Однако прогноз меняется, Rabobank становится все более оптимистичным, рынок достиг поворотного момента, а на мировом рынке наблюдается тенденция к росту цен — особенно после того, как условия глобальной торговли начали улучшаться и достигли рекордно высокого уровня в 4 квартале 2018 года. Вместе с улучшением дисциплины поставок это привело к улучшению рыночных условий", — комментирует старший аналитик рынка мяса в Rabobank Нан-Дирк Малдер.
В Rabobank прогнозируют рост экспорта мяса птицы США, в случае подписания американо-китайского торгового соглашения.
"На мировую торговлю повлияют действующие торговые ограничения ЕС-Бразилия и Саудовская Аравия-Бразилия", - говорят аналитики.
В то же время, Украина и Россия укрепят свои позиции на международном рынке мяса птицы, считают в Radobank. РФ сможет нарастить сбыт продукта за счет открытия нового рынка – Китая.
Впрочем, даже увеличение объемов экспорта вряд ли позволит РФ обойти Украину. Согласно государственной статистике, в прошлом году украинские птичники поставили за границу 328 тыс. тонн курятины, птичники РФ – на треть меньше – 222 тыс. тонн.
Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным птичникам существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.