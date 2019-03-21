Україна побореться з Росією за міжнародний ринок курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У світі зростає попит на курятину. Про це заявили аналітики Rabobank, передає УНН.
Разом з попитом ростуть і ціни, зазначають аналітики. Але до недавнього часу ситуація була іншою. Хвороби, а також вплив американо-китайської торгової війни розхитали стабільність на світовому ринку птиці в 2018 році.
"Останні кілька кварталів стали одними з найбільш нестабільних періодів для світового ринку птиці", - підкреслюють аналітики.
Торговельні обмеження і, як наслідок, мінімізація доступу до міжнародних ринків привели до падіння цін на птицю у ІІ та IV кварталі 2018 року.
"Однак прогноз змінюється, Rabobank стає все більш оптимістичним, ринок досяг поворотного моменту, а на світовому ринку спостерігається тенденція до зростання цін - особливо після того, як умови глобальної торгівлі почали поліпшуватися і досягли рекордно високого рівня в 4 кварталі 2018 року. Разом з поліпшенням дисципліни поставок це призвело до поліпшення ринкових умов", - коментує старший аналітик ринку м'яса в Rabobank Нан-Дірк Малдер.
У Rabobank прогнозують зростання експорту м'яса птиці США, у разі підписання американо-китайського торгового угоди.
"На світову торгівлю вплинуть діючі торговельні обмеження ЄС-Бразилія і Саудівська Аравія-Бразилія", - говорять аналітики.
У той же час, Україна і Росія зміцнять свої позиції на міжнародному ринку м'яса птиці, вважають в Radobank. РФ зможе наростити збут продукту за рахунок відкриття нового ринку - Китаю.
Втім, навіть збільшення обсягів експорту навряд чи дозволить РФ обійти Україну. Згідно з державною статистикою, в минулому році українські птахівники поставили за кордон 328 тис. тонн курятини, пташники РФ - на третину менше - 222 тис. тонн.
Більш того, не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, що дозволить вітчизняним пташників істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу.