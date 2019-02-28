Украина планирует проводить закупки с привлечением Агенции НАТО по поддержанию и поставке

"В рамках сотрудничества с Агенцией НАТО по поддержанию и поставке (АНПП) подписаны два соглашения между Украиной и стороной НАТО, которые позволят закупать за рубежом из тех же источников, что и страны Альянса, в первую очередь ту продукцию, которая по технологиям не может быть произведена в Украине", - заявил Гулевич.

По его словам, украинским производителям указанные Соглашения дают возможность поставлять за границу свою продукцию через Агенцию НАТО по поддержанию и поставке. Также они уменьшают риски коррупционных составляющих и повышают уровень конкуренции, считают в Министерстве.

Гулевич добавил, что уже разработан порядок осуществления таких закупок.

В 2019 году запланировано присоединение ко всем услугам и партнерства Агенции НАТО по поддержанию и поставке, отметил директор.

Напомним, Верховная Рада хочет разрешить государственным заказчикам осуществлять военные закупки по импорту.