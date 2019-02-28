Україна планує проводити закупівлі із залученням Агенції НАТО з підтримки та постачання

"В рамках співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (АНПП) підписані дві Угоди між Україною та стороною НАТО, які дозволять закуповувати закордоном з тих же джерел, що й країни Альянсу, в першу чергу ту продукцію, яка за технологіями не може бути вироблена в Україні", - заявив Гулєвич.

За його словами, українським виробникам зазначені Угоди дають можливість постачати закордон свою продукцію через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Також вони зменшують ризики корупційних складових та підвищують рівень конкуренції, вважають у Міністерстві.

Гулєвич додав, що вже розроблено порядок здійснення таких закупівель.

У 2019 році заплановано приєднання до всіх послуг та Партнерств Агенції НАТО з підтримки та постачання, зазначив директор.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче дозволити державним замовникам здійснювати військові закупівлі за імпортом.