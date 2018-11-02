Украина работает над присоединением к ряду конвенций ЕС для упрощения торговли

"Не менее важным направлением для нас является упрощение торговли. Это направление, которое является принципиальным для части стран Восточного партнерства и стран, имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы, Украина, для себя считаем приоритетом именно это направление таким образом, что мы уже сегодня работаем над признанием уполномоченных экономических операторов с обеих сторон и о присоединении Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей торговли товарами, а очевидно также говорим о присоединении к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA)", - сказала она.

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По мнению Климпуш-Цинцадзе, уже минимум 1,5 года Украина должна была по нескольким направлениям присоединиться к настоящему Соглашению, но мяч - на поле партнеров.

АCAA - будущее соглашение, которое планируется оформлять протоколом к ​​Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Важно отметить, что Восточное партнерство может быть цепью, звеном соединения между Европейским Союзом и Азией. Недавно принятая стратегия ЕС по соединению Европы и Азии дает дополнительные возможности того, как мы можем найти дополнительное место для ВП в реализации этой стратегии. Наверное, в рамках платформы Восточного партнерства можно было бы создавать общую или рабочую группу, или экспертную рабочую группу, которая бы разработала конкретные задачи и возможности и аспекты участия ВП в этой европейской стратегии", - добавила вице-премьер.

Добавим, согласно Приложению XV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, украинская сторона должна была имплементировать в законодательство Украины положения Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о едином режиме транзита в течение 1 года с даты вступления в силу СА с ЕС.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года.