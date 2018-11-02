Україна працює над приєднанням до низки конвенцій ЄС для спрощення торгівлі

"Не менш важливим напрямком для нас є спрощення торгівлі. Це напрям, який є принциповим для частини країн Східного партнерства та тих країн, що мають Угоду про асоціацію з ЄС. Ми, Україна, для себе пріоритизуємо саме цей напрям у такий спосіб, що ми вже сьогодні працюємо над визнанням уповноважених економічних операторів з обох боків і щодо приєднання України до Конвенції щодо процедури спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей торгівлі товарами, а очевидно також ведемо мову про приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA)", - сказала вона.

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На думку Климпуш-Цинцадзе, вже щонайменше 1,5 року Україна мала за кількоми напрямками приєднатись до цієї Угоди, але м'яч - на полі партнерів.

АCAA - майбутня угода, яку планується оформлювати протоколом до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Важливо зазначити, що Східне партнерство може бути ланцюгом, ланкою поєднання між Європейським Союзом та Азією. Нещодавно прийнята стратегія ЄС щодо з’єднання Європи та Азії дає додаткові можливості щодо того, як ми можемо знайти додаткове місце для СхП у реалізації цієї стратегії. Напевно, у рамках платформи Східного партнерства можна було б створювати спільну або робочу групу, або експертну робочу групу, яка б опрацювала конкретні завдання і можливості і аспекти участі СхП в цій європейській стратегії", - додала віце-прем'єр.

Додамо, згідно з Додатком XV до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, українська сторона мала імплементувати до законодавства України положення Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту протягом 1 року з дати набрання чинності УА з ЄС.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року.