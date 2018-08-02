Украина подтвердила свое участие в "Детском Евровидении-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украина до сих пор не нашла средства на участие в нынешнем "Детском Евровидении", но уже подтвердила свое участие в конкурсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2018", правда отборочный этап состоится online для того, чтобы минимизировать расходы.
Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2018" остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.
По состоянию на 2 августа Европейский вещательный союз уже подтвердил участие Украины в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.
Таким образом Украина стала двадцатой страной, которая будет участвовать в международном песенном конкурсе.
Как сообщалось ранее, Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в "Детском Евровидении", однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе.