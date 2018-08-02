Україна підтвердила свою участь у "Дитячому Євробаченні-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Україна досі не знайшла кошти на участь у цьогорічному "Дитячому Євробаченні", але уже підтвердила свою участь у конкурсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НСТУ.
Попри тотальне недофінансування компанії, Національна суспільна телерадіокомпанія України проведе національний відбір для участі України у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2018", що правда відбірковий етап відбудеться online для того, щоб мінімізувати витрати.
Разом із тим, проблема сплати річних членських внесків до ЄМС та обов’язкового внеску за участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2018" залишається відкритою. Так само поки немає коштів для забезпечення участі української делегації на міжнародному етапі конкурсу.
Станом на 2 серпня Європейська мовна спілка вже підтвердила участь України в конкурсі на основі зобов’язання НСТУ сплатити необхідні внески восени.
Таким чином Україна стала двадцятою країною, що братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі.
Як повідомлялося раніше, Національна суспільна телерадіокомпанія України як член Європейської мовної спілки щороку забезпечує участь України в "Дитячому Євробаченні", проте цьогоріч через критичне недофінансування Суспільного мовника представник від України не зможе взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі.