Україна вперше не братиме участі в "Дитячому Євробаченні"

Участь у "Дитячому Євробаченні" передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні. Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок, та здійснити всі обов’язкові виплати.

У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 млн грн, що не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця 2018 року, оскільки це фінансування вдвічі менше суми, гарантованої Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", де йдеться, що бюджет НСТУ має становити 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, тобто 1,54 млрд грн.

Нагадаємо, дитячий пісенний конкурс "Євробачення" – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки. У листопаді 2018 року конкурс відбудеться в місті Мінськ, Білорусь. Україна бере участь у змаганні з 2006 року, проте вперше за всю історію конкурсу змушена відмовитись від участі.



Як повідомялв УНН, росіянка Поліна Богусевич перемогла на конкурсі "Дитяче Євробачення - 2017" в Тбілісі.