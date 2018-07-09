Украина впервые не будет участвовать в "Детском Евровидении"

Участие в "Детском Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейского вещательного союза - организатора конкурса - за участие в соревновании. В этом году НСТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится , что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 15,4 млрд грн.

Напомним, детский песенный конкурс "Евровидение" - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.



Как повидомялв УНН, россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.