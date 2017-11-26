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Росіянка перемогла на "Дитячому Євробаченні"

Росіянка перемогла на "Дитячому Євробаченні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росіянка Поліна Богусевич перемогла на конкурсі "Дитяче Євробачення - 2017" в Тбілісі, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Учасниця від Росії Поліна Богусевич виступила з композицією "Крила". Набравши 188 балів, вона обігнала учасника з Грузії Григола Кипшидзе на три бали.

Третє місце зайняла австралійка Ізабелла Кларк, яка набрала 172 балів.

Грузія вперше приймає дитяче "Євробачення", яке в цьому році проводиться в 15-й раз. Конкурс пройшов під слоганом "Сіяй яскраво".

Російська учасниця конкурсу - 14-річна Поліна Богусевич з Москви - виступила з піснею "Крила" під номером 13.

Як повідомляв УНН, Україну на Дитячому Євробаченні-2017 представила Анастасія Багінська.

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