Росіянка перемогла на "Дитячому Євробаченні"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росіянка Поліна Богусевич перемогла на конкурсі "Дитяче Євробачення - 2017" в Тбілісі, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Учасниця від Росії Поліна Богусевич виступила з композицією "Крила". Набравши 188 балів, вона обігнала учасника з Грузії Григола Кипшидзе на три бали.
Третє місце зайняла австралійка Ізабелла Кларк, яка набрала 172 балів.
Грузія вперше приймає дитяче "Євробачення", яке в цьому році проводиться в 15-й раз. Конкурс пройшов під слоганом "Сіяй яскраво".
Російська учасниця конкурсу - 14-річна Поліна Богусевич з Москви - виступила з піснею "Крила" під номером 13.
Як повідомляв УНН, Україну на Дитячому Євробаченні-2017 представила Анастасія Багінська.