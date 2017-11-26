Россиянка победила на "Детском Евровидении"

Участница от России Полина Богусевич выступила с композицией "Крылья". Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.

Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.

Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко".

Российская участница конкурса — 14-летняя Полина Богусевич из Москвы — выступила с песней "Крылья" под номером 13.

Как сообщал УНН, Украину на Детском Евровидении-2017 представила Анастасия Багинская.