Украина подпишет со странами Бенилюкса протокол о реадмиссии лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уполномочил председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка подписать имплементационный протокол между Украиной и странами Бенилюкса (Бельгией, Люксембургом, Нидерландами) к соглашению с Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Об этом говорится в распоряжении главы государства 232/2019-рп, передает УНН.
"Уполномочить Председателя Государственной миграционной службы Украины Соколюка Максима Юрьевича на подписание Имплементационного протокола между Украиной и государствами Бенилюкса (Королевством Бельгия, Великое Герцогство Люксембург, Королевством Нидерланды) к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц", - отмечается в документе.
Напомним, 26 октября 2018 года Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии. Подписали ее представители двух стран во время первого форума регионов двух стран.
Справка: реадмиссия - это взаимные обязательства государств, которые закрепляются в международных соглашениях, принять обратно своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из Договаривающихся Сторон, или тех, которые прибыв законно потеряли основания для легального пребывания.