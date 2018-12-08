Україна підпише з країнами Бенілюксу протокол щодо реадмісії осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко уповноважив голову Державної міграційної служби України Максима Соколюка підписати імплементаційний протокол між Україною та країнами Бенілюксу (Бельгією, Люксембургом, Нідерландами) до угоди з Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Про це йдеться у розпорядженні Глави Держави 232/2019-рп, передає УНН.
“Уповноважити Голову Державної міграційної служби України Соколюка Максима Юрійовича на підписання Імплементаційного протоколу між Україною та державами Бенілюксу (Королівством Бельгія, Великим Герцогством Люксембург, Королівством Нідерланди) до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб”, — зазначається в документі.
Нагадаємо, 26 жовтня 2018 року Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію. Підписали її представники двох країн під час першого форуму регіонів двох країн.
Довідка: реадмісія - це взаємні зобов'язання держав, які закріплюються в міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї із Договірних Сторін, або прибувши законно втратили підстави для легального перебування.