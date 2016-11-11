Украина подписала с ЕИБ транспортное соглашение на 200 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Министерству инфраструктуры Украины кредит в размере 200 млн евро на поддержку общественного транспорта по проекту "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины". Соглашение сегодня подписали министр инфраструктуры Владимир Омелян и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак, передает корреспондент УНН.
Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ позволит улучшить качество предоставления услуг по перевозке и обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие городского общественного транспорта.
Проектом запланировано обновить парк пассажирского транспорта в Киеве, Белой Церкви, Виннице, Кременчуге, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове.