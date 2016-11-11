Україна підписала з ЄІБ транспортну угоду на 200 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Міністерству інфраструктури України кредит обсягом 200 млн євро на підтримку громадського транспорту за проектом "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України". Відповіду угоду сьогодні підписали міністр інфраструктури Володимир Омелян та віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак, передає кореспондент УНН.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ дасть змогу покращити якість надання послуг з перевезення та забезпечити стабільну роботу і подальший розвиток міського громадського транспорту.
Проектом заплановано оновити парк пасажирського транспорту у Києві, Білій Церкві, Івано-Франківську, Кременчуці, Львові, Одесі, Сумах, Тернополі, Харкові та Чернігові.