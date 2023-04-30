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Украина подписала три новых соглашения с производителем Baykar

Киев • УНН

 • 445656 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Подписаны три новых соглашения между компанией Baykar и двумя украинскими предприятиями ОПК. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Цитата

«Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники “Teknofest 2023”. Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК. Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали ясное дело не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», - сообщил Камышин в Telegram.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отметило, что было подписано три новых соглашения между компанией Baykar и двумя украинскими предприятиями ОПК.

“МинСтратегПром готов содействовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники”, — добавил Камышин.

Дополнение

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине за два года.

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