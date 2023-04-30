Україна підписала три нові угоди з виробником Baykar
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Підписано три нові угоди між компанією Baykar та двома українськими підприємствами ОПК. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає УНН.
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«Вчора відпрацював день в Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки “Teknofest 2023”. Багато зустрічей, одна мета — пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі ясне діло не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління», - повідомив Камишін у Telegram.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зазначило, що було підписано три нові угоди між компанією Baykar та двома українськими підприємствами ОПК.
“МінСтратегПром готовий сприяти узгодженню всіх труднощів та усуненню бюрократичних точкових перешкод для подальшого розширення співпраці з Baykar Avia Ventures. Ця співпраця потрібна українським підприємствам вже сьогодні як можливість додаткового нарощування потужностей та виробництва критично важливої для нашого війська техніки”, — додав Камишін.
Доповнення
Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки.