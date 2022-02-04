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15 марта, 19:03 • 105792 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Украина поднимает "провокационные" действия против России: Путин в телефонном разговоре с Макроном

Украина поднимает "провокационные" действия против России: Путин в телефонном разговоре с Макроном

Киев • УНН

 • 35881 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили напряженность в Украине и требование Москвы о гарантиях безопасности в своем третьем телефонном звонке за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Президенты России и Франции обсудили напряженность в Украине и требование Москвы о гарантиях безопасности в своем третьем телефонном звонке за неделю.

Также во время звонка обсудили требование России о "долгосрочных" гарантиях безопасности, а также то, что Путин обратил внимание на "провокационные заявления и действия руководства Киева".

Елисейский дворец сказал, что Макрон подчеркнул, как Владимиру Путину, так и Владимиру Зеленскому важность обсуждения условий достижения стратегического баланса в Европе с целью снижения напряженности на местах и обеспечение безопасности на континенте.

Французское председательство заявило, что Макрон подчеркнул необходимость "ускорения" мирного процесса на украинском Донбассе, где Москва поддерживает пророссийских сепаратистов с 2014 года.

Напомним

Глава Франции и Владимир Зеленскийпровели телефонный разговоргде обсуждался вопрос Нормандского формата.

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