Деталі розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили низку нових питать в телефонному режимі. Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії" - йдеться у дописі Президента України.
Раніше Еммануель Макрон заявляв, що його “пріоритетом” у цих дискусіях буде “знайти політичні умови для виходу з кризи” та “деескалація” напруженості через накопичення російських військ навколо України.
Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022
Додамо
Наступного тижня глав дипломатій Франції та ФРН прибудуть до Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.