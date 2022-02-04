Україна піднімає «провокаційні» дії проти Росії: Путін в телефонній розмові з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін та його французький колега Еммануель Макрон обговорили напруженість в Україні та вимогу Москви про гарантії безпеки у своєму третьому телефонному дзвінку за тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Президенти Росії та Франції обговорили напруженість в Україні та вимогу Москви про гарантії безпеки у своєму третьому телефонному дзвінку за тиждень.
Також під час дзвінку обговорили вимогу Росії про «довгострокові» гарантії безпеки, а також те, що Путін звернув увагу на "провокаційні заяви та дії керівництва Києва".
Єлисейський палац сказав, що Макрон підкреслив як Володимиру Путіну, так і Володимиру Зеленському важливість обговорення умов досягнення стратегічного балансу в Європі з метою зниження напруженості на місцях та забезпечення безпеки на континенті.
Французьке головування заявило, що Макрон наголосив на необхідності «прискорення» мирного процесу на українському Донбасі, де Москва підтримує проросійських сепаратистів з 2014 року.
Нагадаємо
Очільник Франції та Володимир Зеленський провели телефонну розмову де обговорювалося питання Нормандського формату.