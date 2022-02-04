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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61072 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна піднімає «провокаційні» дії проти Росії: Путін в телефонній розмові з Макроном

Україна піднімає «провокаційні» дії проти Росії: Путін в телефонній розмові з Макроном

Київ • УНН

 • 35886 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін та його французький колега Еммануель Макрон обговорили напруженість в Україні та вимогу Москви про гарантії безпеки у своєму третьому телефонному дзвінку за тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Президенти Росії та Франції обговорили напруженість в Україні та вимогу Москви про гарантії безпеки у своєму третьому телефонному дзвінку за тиждень.

Також під час дзвінку обговорили вимогу Росії про «довгострокові» гарантії безпеки, а також те, що Путін звернув увагу на "провокаційні заяви та дії керівництва Києва". 

Єлисейський палац сказав, що Макрон підкреслив як Володимиру Путіну, так і Володимиру Зеленському важливість обговорення умов досягнення стратегічного балансу в Європі з метою зниження напруженості на місцях та забезпечення безпеки на континенті.

Французьке головування заявило, що Макрон наголосив на необхідності «прискорення» мирного процесу на українському Донбасі, де Москва підтримує проросійських сепаратистів з 2014 року.

Нагадаємо 

Очільник Франції та Володимир Зеленський провели телефонну розмову де обговорювалося питання Нормандського формату.

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