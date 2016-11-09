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Украина подготовила проект резолюции ООН по Крыму

Украина подготовила проект резолюции ООН по Крыму

Киев • УНН

 • 10472 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина подготовила проект резолюции ООН, осуждающей нарушения прав человека в включенном Россией Крыма, а также требует от российских властей допустить на территорию полуострова наблюдателей ООН, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"2,5 миллиона жителей Крыма страдают от авторитарного режима, напуганы и беспомощны, без каких-либо шансов защитить свои права", - заявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, представляя проект резолюции.

Текст резолюции призывает Россию "принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец любым нарушением в отношении жителей Крыма" и сотрудничать с Управлением ООН по правам человека.

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Кроме того, указывается на необходимость отменить решение российских властей о закрытии Меджлиса крымских татар, а также возобновить работу крымскотатарских религиозных и культурных учреждений.

Проект резолюции, получившей название "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)", будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН 15 ноября.

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