Україна підготувала проект резолюції ООН по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна підготувала проект резолюції ООН, яка засуджує порушення прав людини в включеному Росією Криму, а також вимагає від російської влади допустити на територію півострова спостерігачів ООН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“2,5 мільйона жителів Криму страждають від авторитарного режиму, налякані і безпорадні, без будь-яких шансів захистити свої права”, — заявив посол України при ООН Володимир Єльченко, представляючи проект резолюції.
Текст резолюції закликає Росію “вжити всіх необхідних заходів, щоб негайно покласти край будь-яким порушенням відносно жителів Криму” і співпрацювати з Управлінням ООН з прав людини.
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Крім того, вказується на необхідність скасувати рішення російської влади про закриття Меджлісу кримських татар, а також відновити роботу кримськотатарських релігійних і культурних установ.
Проект резолюції, що отримала назву “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і в місті Севастополь (Україна)”, буде винесено на розгляд Генасамблеї ООН 15 листопада.