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15 марта, 19:03 • 101749 просмотра

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Украина переключилась на экспорт картофеля

Украина переключилась на экспорт картофеля

Киев • УНН

 • 45112 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина в январе 2022 года экспортировала свежего или охлажденного картофеля на 1,14 млн долл., тогда как в соответствующий период прошлого года почти не продавала этот продукт за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Детали

Так, в январе 2021 года экспорт картофеля составил лишь 1,86 тыс. долл. продала Украина в этом году больше всего картофеля в Беларусь (526,18 тыс. долл.), Азербайджан (525,69 тыс. долл.) и Молдову (86,44 тыс. долл.).

Импорт Украиной картофеля в январе 2022 года составил 100 тыс. долл., что в денежном выражении почти в 45 раз меньше показателя аналогичного месяца 2021 года. За тот же период 2021 года импорт картофеля составил 4,49 млн долл.

Картофель в январе в Украину везли из Германии (55,44 тыс. долл.), Бельгии (14,87 тыс. долл.) и Египта (13,61 тыс. долл.).

Дополнение

Импорт Украиной свежего или охлажденного картофеля в 2021 году достиг 42,25 млн долл., что в денежном выражении втрое меньше против показателя 2020 года.

Эксперты отмечали, что урожай картофеля в 2021 году был больше, чем годом ранее.

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