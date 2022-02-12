Украина переключилась на экспорт картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина в январе 2022 года экспортировала свежего или охлажденного картофеля на 1,14 млн долл., тогда как в соответствующий период прошлого года почти не продавала этот продукт за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Детали
Так, в январе 2021 года экспорт картофеля составил лишь 1,86 тыс. долл. продала Украина в этом году больше всего картофеля в Беларусь (526,18 тыс. долл.), Азербайджан (525,69 тыс. долл.) и Молдову (86,44 тыс. долл.).
Импорт Украиной картофеля в январе 2022 года составил 100 тыс. долл., что в денежном выражении почти в 45 раз меньше показателя аналогичного месяца 2021 года. За тот же период 2021 года импорт картофеля составил 4,49 млн долл.
Картофель в январе в Украину везли из Германии (55,44 тыс. долл.), Бельгии (14,87 тыс. долл.) и Египта (13,61 тыс. долл.).
Дополнение
Импорт Украиной свежего или охлажденного картофеля в 2021 году достиг 42,25 млн долл., что в денежном выражении втрое меньше против показателя 2020 года.
Эксперты отмечали, что урожай картофеля в 2021 году был больше, чем годом ранее.