Україна переключилася на експорт картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна у січні 2022 року експортувала свіжої або охолодженої картоплі на 1,14 млн дол., тоді як у відповідний період минулого року майже не продавала цей продукт за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.
Деталі
Так, у січні 2021 року експорт картоплі становив лише 1,86 тис. дол. Продала Україна цього року найбільше картоплі до Білорусі (526,18 тис. дол.), Азербайджану (525,69 тис. дол.) та Молдови (86,44 тис. дол.).
Імпорт Україною картоплі у січні 2022 року становив 100 тис. дол., що у грошовому вираженні майже у 45 разів менше проти показника аналогічного місяця 2021 року. За той же період 2021 року імпорт картоплі становив 4,49 млн дол.
Картоплю у січні в Україну везли з Німеччини (55,44 тис. дол.), Бельгії (14,87 тис. дол.) та Єгипту (13,61 тис. дол.).
Доповнення
Імпорт Україною свіжої або охолодженої картоплі у 2021 році сягнув 42,25 млн дол., що у грошовому вираженні утричі менше проти показника 2020 року.
Експерти відзначали, що врожай картоплі у 2021 році був більший, ніж роком раніше.