Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах - посол

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“Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью”, – сказал Корнийчук.

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Евгений Корнийчук также сообщил, что вопрос пересмотра Израилем помощи Украине на сегодня еще окончательно не определен после смены правительства в Израиле.

Как сообщали СМИ, новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль будет "меньше говорить" о войне.