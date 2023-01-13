Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах. Об этом брифинге сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент УНН.
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“Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью”, – сказал Корнийчук.
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Евгений Корнийчук также сообщил, что вопрос пересмотра Израилем помощи Украине на сегодня еще окончательно не определен после смены правительства в Израиле.
Как сообщали СМИ, новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль будет "меньше говорить" о войне.