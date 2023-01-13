Перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не визначено - посол

Цитата

«(Новий уряд – ред.) фактично при владі 2 тижні, і питання перегляду допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено, але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішене найближчим часом й на нашу користь», - розповів Євген.

Доповнення

У листопаді колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування нового уряду, після перемоги на виборах. 22 грудня Нетаньягу повідомив, що сформував новий уряд.

Як повідомляли ЗМІ, новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль "менше говоритиме" про війну.