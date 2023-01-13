Перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не визначено - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено після зміни уряду в Ізраїлі. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«(Новий уряд – ред.) фактично при владі 2 тижні, і питання перегляду допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено, але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішене найближчим часом й на нашу користь», - розповів Євген.
Доповнення
У листопаді колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування нового уряду, після перемоги на виборах. 22 грудня Нетаньягу повідомив, що сформував новий уряд.
Як повідомляли ЗМІ, новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль "менше говоритиме" про війну.