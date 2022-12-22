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Ізраїльський прем'єр Нетаньяху заявив, що сформував новий уряд

Ізраїльський прем'єр Нетаньяху заявив, що сформував новий уряд

Київ • УНН

 • 446029 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Призначений прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пізно ввечері в середу оголосив, що він "успішно сформував нову коаліцію, створивши умови для свого повернення до влади на чолі найбільш правого ізраїльського уряду, який коли-небудь перебував при владі", передає УНН з посиланням на VOA.

Деталі

Нетаньяху зробив цю заяву в телефонній розмові з президентом Ісааком Герцогом за кілька хвилин до опівночі. 

"Я хотів оголосити вам, що завдяки приголомшливій громадській підтримці, яку ми отримали на виборах, мені вдалося сформувати уряд, який буде піклуватися про всіх громадян Ізраїлю", - сказав Нетаньяху.

Зазначається, що цей крок був зроблений після тижнів складних переговорів з його партнерами, які все ще повинні завершити свої угоди про розподіл влади з партією Нетаньяху "Лікуд". Тим не менш, Нетаньяху заявив, що має намір завершити цей процес "якомога швидше наступного тижня". Дата його приведення до присяги не була оголошена одразу.

"Навіть у разі успіху перед Нетаньяху стоїть складне завдання. Він очолюватиме коаліцію, в якій домінують ультраправі і ультраортодоксальні партнери, що наполягають на кардинальних змінах, які можуть відштовхнути від нього широкі верстви ізраїльської громадськості, підвищити ризик конфлікту з палестинцями і поставити Ізраїль на шлях зіткнення з деякими з його найближчих прихильників, в тому числі зі Сполученими Штатами і єврейською громадою в Америці", - пише VOA.

Наголошується, що Нетаньяху досяг домовленостей з одними з найбільш суперечливих фігур в ізраїльській політиці.

Ітамар Бен-Гвір, який свого часу був засуджений за підбурювання до расизму і підтримку терористичної організації, призначений міністром безпеки - нова посада, яка передбачає його керівництво національною поліцією. Його соратник Бецалель Смотрич, лідер поселенців Західного берега, який вважає, що Ізраїль повинен анексувати окуповану територію, отримає широкі повноваження щодо будівництва поселень на Західному березі, на додаток до посади міністра фінансів.

Інший союзник, Аві Маоз, голова невеликої релігійної фракції, яка виступає проти ЛГБТ, отримав контроль над частиною національної системи освіти країни. Зазначається, що Маоз, який відкрито вороже ставиться до ліберальних течій іудаїзму, популярних в США, також був призначений заступником міністра, відповідальним за "єврейську ідентичність".

"На виборах 1 листопада Нетаньяху і його союзники отримали 64 місця в 120-членному Кнесеті, і він пообіцяв швидко створити коаліцію. Але цей процес виявився складнішим, ніж передбачалося, частково тому, що його ультраортодоксальні і ультраправі партнери вимагали твердих гарантій щодо обсягу їхніх повноважень. До приведення уряду до присяги Нетаньяху спробує проштовхнути низку законів, необхідних для розширення повноважень Бен-Гвіра над поліцією і створення нової міністерської посади, що надає Смотричу повноваження на Західному березі, які раніше належали міністру оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що парламент також спробує ухвалити закон, який дозволить Ар'є Дері, який свого часу відбув тюремне ув'язнення у справі про хабарництво, виконувати обов'язки міністра уряду, поки він перебуває на випробувальному терміні за ще одне засудження на початку цього року за податкові правопорушення.

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