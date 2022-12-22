Израильский премьер Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство

Детали

Нетаньяху сделал это заявление в телефонном разговоре с президентом Исааком Герцогом за несколько минут до полуночи.

"Я хотел объявить вам, что благодаря потрясающей общественной поддержке, которую мы получили на выборах, мне удалось сформировать правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля", - сказал Нетаньяху.

Отмечается, что этот шаг был сделан после недель сложных переговоров с его партнерами, которые все еще должны завершить свои соглашения о разделе власти с партией Нетаньяху "Ликуд". Тем не менее, Нетаньяху заявил, что намерен завершить этот процесс "как можно скорее на следующей неделе". Дата его приведения к присяге не была объявлена сразу.

"Даже в случае успеха перед Нетаньяху стоит сложная задача. Он будет возглавлять коалицию, в которой доминируют ультраправые и ультраортодоксальные партнеры, настаивающие на кардинальных изменениях, которые могут оттолкнуть от него широкие слои израильской общественности, повысить риск конфликта с палестинцами на путь столкновения с некоторыми из его ближайших поклонников, в том числе с Соединенными Штатами и еврейской общиной в Америке", - пишет VOA.

Отмечается, что Нетаньяху достиг договоренностей с одними из самых противоречивых фигур в израильской политике.

Итамар Бен-Гвир, который в свое время был осужден за подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации, назначен министром безопасности – новая должность, предусматривающая его руководство национальной полицией. Его соратник Бецалель Смотрич, лидер поселенцев Западного берега, считающий, что Израиль должен аннексировать оккупированную территорию, получит широкие полномочия по строительству поселений на Западном берегу, в дополнение к должности министра финансов.

Другой союзник, Ави Маоз, глава небольшой религиозной фракции, выступающей против ЛГБТ, получил контроль над частью национальной системы образования страны. Отмечается, что Маоз, который открыто враждебно относится к популярным в США либеральным течениям иудаизма, также был назначен замминистра, ответственным за "еврейскую идентичность".

"На выборах 1 ноября Нетаньяху и его союзники получили 64 места в 120-членном Кнессете, и он пообещал быстро создать коалицию. Но этот процесс оказался сложнее, чем предполагалось, отчасти потому, что его ультраортодоксальные и ультраправые партнеры требовали твердых гарантий относительно объема их полномочий.К приведению правительства к присяге Нетаньяху попытается протолкнуть ряд законов, необходимых для расширения полномочий Бен-Гвира над полицией и создания новой министерской должности, предоставляющей Смотричу полномочия на Западном берегу, ранее принадлежавшие министру обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парламент также попытается принять закон, который позволит Арье Дери, в свое время отбывший тюремное заключение по делу о взяточничестве, исполнять обязанности министра правительства, пока он находится на испытательном сроке за еще одно осуждение на начала этого года за налоговые правонарушения.