Израильский премьер Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство

ukru
Эксклюзив
16:00 • 10770 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 66917 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 107660 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104342 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100076 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81214 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109792 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135553 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122803 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136326 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 65724 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 113389 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128656 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125547 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110127 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223371 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254004 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192869 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198527 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234014 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 51090 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110123 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117215 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124950 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140176 просмотра
Актуальное
Израильский премьер Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство

Израильский премьер Нетаньяху заявил, что сформировал новое правительство

Киев • УНН

 • 446028 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером в среду объявил, что он "успешно сформировал новую коалицию, создав условия для своего возвращения к власти во главе наиболее правого израильского правительства, когда-либо находившегося у власти", передает УНН со ссылкой на VOA.

Детали

Нетаньяху сделал это заявление в телефонном разговоре с президентом Исааком Герцогом за несколько минут до полуночи. 

"Я хотел объявить вам, что благодаря потрясающей общественной поддержке, которую мы получили на выборах, мне удалось сформировать правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля", - сказал Нетаньяху.

Отмечается, что этот шаг был сделан после недель сложных переговоров с его партнерами, которые все еще должны завершить свои соглашения о разделе власти с партией Нетаньяху "Ликуд". Тем не менее, Нетаньяху заявил, что намерен завершить этот процесс "как можно скорее на следующей неделе". Дата его приведения к присяге не была объявлена сразу.

"Даже в случае успеха перед Нетаньяху стоит сложная задача. Он будет возглавлять коалицию, в которой доминируют ультраправые и ультраортодоксальные партнеры, настаивающие на кардинальных изменениях, которые могут оттолкнуть от него широкие слои израильской общественности, повысить риск конфликта с палестинцами на путь столкновения с некоторыми из его ближайших поклонников, в том числе с Соединенными Штатами и еврейской общиной в Америке", - пишет VOA.

Отмечается, что Нетаньяху достиг договоренностей с одними из самых противоречивых фигур в израильской политике.

Итамар Бен-Гвир, который в свое время был осужден за подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации, назначен министром безопасности – новая должность, предусматривающая его руководство национальной полицией. Его соратник Бецалель Смотрич, лидер поселенцев Западного берега, считающий, что Израиль должен аннексировать оккупированную территорию, получит широкие полномочия по строительству поселений на Западном берегу, в дополнение к должности министра финансов.

Другой союзник, Ави Маоз, глава небольшой религиозной фракции, выступающей против ЛГБТ, получил контроль над частью национальной системы образования страны. Отмечается, что Маоз, который открыто враждебно относится к популярным в США либеральным течениям иудаизма, также был назначен замминистра, ответственным за "еврейскую идентичность".

"На выборах 1 ноября Нетаньяху и его союзники получили 64 места в 120-членном Кнессете, и он пообещал быстро создать коалицию. Но этот процесс оказался сложнее, чем предполагалось, отчасти потому, что его ультраортодоксальные и ультраправые партнеры требовали твердых гарантий относительно объема их полномочий.К приведению правительства к присяге Нетаньяху попытается протолкнуть ряд законов, необходимых для расширения полномочий Бен-Гвира над полицией и создания новой министерской должности, предоставляющей Смотричу полномочия на Западном берегу, ранее принадлежавшие министру обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парламент также попытается принять закон, который позволит Арье Дери, в свое время отбывший тюремное заключение по делу о взяточничестве, исполнять обязанности министра правительства, пока он находится на испытательном сроке за еще одно осуждение на начала этого года за налоговые правонарушения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы