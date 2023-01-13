Пересмотр Израилем помощи Украине еще окончательно не определен - посол

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«(Новое правительство – ред.) фактически у власти 2 недели, и вопрос пересмотра помощи Украине на сегодня еще окончательно не определен, но мы принимаем все возможные меры для того, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время и в нашу пользу», - рассказал Евгений.

Дополнение

В ноябре бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил официальный мандат на формирование нового правительства, после победы на выборах. 22 декабря Нетаньяху сообщил, что сформировал новое правительство.

Как сообщали СМИ, новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль будет "меньше говорить" о войне.