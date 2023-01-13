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Переговори між головами МЗС України та Ізраїлю після розмови останнього з лавровим відклали: посол пояснив "технічними проблемами"

Київ • УНН

 • 542786 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Телефонну розмову між головами МЗС України Дмитром Кулебою та Ізраїлю Елі Коеном було відкладено через "технічні проблеми", заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу i24news посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише УНН.

Переговори між головами МЗС України та Ізраїлю після розмови останнього з лавровим відклали: посол пояснив "технічними проблемами"

Цитата

"Це не дуже багатообіцяючим для нас, - сказав Корнійчук про телефонну розмову між Коеном і головою мзс рф сергієм лавровим. - Але ми думаємо, що поки що рано судити, і ми намагатимемося зберегти діалог на дружній основі і пояснити, які наші пріоритети".

"Ми дамо (новому уряду Ізраїлю) шанс і працюватимемо разом, щоб налагодити тіснішу співпрацю", - сказав він, зазначивши, що телефонна розмова між Коеном і Кулебою була відкладена через "технічні проблеми" і що ще одна запланована на наступний тиждень.

Доповнення

Телеканал зазначає при цьому, що новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль "менше говоритиме" про війну. І що це, поряд із телефонною розмовою минулого тижня між Коеном та його російським колегою сергієм лавровим, як повідомляється, нібито викликало "роздратування" Києва та призвело до того, що вони відклали телефонну розмову між міністром закордонних справ Ізраїлю та його українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє телеканал.

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