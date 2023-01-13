Переговоры между главами МИД Украины и Израиля после разговора последнего с лавровым отложили: посол объяснил "техническими проблемами"

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"Это не очень многообещающе для нас, - сказал Корнийчук о телефонном разговоре между Коэном и главой мид рф сергеем лавровым. - Но мы думаем, что пока что рано судить, и мы постараемся сохранить диалог на дружественной основе и объяснить, каковы наши приоритеты".

"Мы дадим (новому правительству Израиля) шанс и будем работать вместе, чтобы наладить более тесное сотрудничество", - сказал он, отметив, что телефонный разговор между Коэном и Кулебой был отложен из-за "технических проблем" и что еще один запланирован на следующую неделю.

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Телеканал отмечает при этом, что новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль будет "меньше говорить" о войне. И что это, наряду с телефонным разговором на прошлой неделе между Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым, как сообщается, якобы вызвало "раздражение" Киева и привело к тому, что они отложили телефонный разговор между министром иностранных дел Израиля и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает телеканал.