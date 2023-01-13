Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення щодо ракет і дронів - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення щодо ракет та дронів. Про це брифінгу повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.
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“Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю”, – сказав Корнійчук.
Доповнення
Євген Корнійчук також повідомив, що питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначено після зміни уряду в Ізраїлі.
Як повідомляли ЗМІ, новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль "менше говоритиме" про війну.