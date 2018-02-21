Украина получит от Дании 65 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Дания выделит Украине по программе соседства 65 миллионов евро. Об этом сказал глава МИД Дании Андерс Самуэльсен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.
"Украина должна воспользоваться моментом для того, чтобы продолжать реформы, постоянно реформироваться с целью построения надежного, стабильного и процветающего будущего народа Украины. Для Дании и для Европы стратегически важно, чтобы новая Украина получила все в процессе реформ и для этого ей нужна международная поддержка. Поэтому я с большим удовольствием объявляю о начале новой датской программы соседства в Украине", - отметил он.
Украина, по словам датского министра, является одной из двух приоритетных стран программы, которая является продолжением долгосрочного партнерства между Украиной и Данией.
"Программа предусматривает выделение для Украины 65 миллионов евро на работу в таких областях, как права человека, демократия и устойчивый экономический рост", - рассказал А.Самуэльсен.
Напомним, Дания рассматривает заявление от "Газпрома" на строительство "Северного потока-2".