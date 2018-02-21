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Україна отримає від Данії 65 млн євро

Україна отримає від Данії 65 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Данія виділить Україні за програмою сусідства 65 мільйонів євро. Про це сказав голова МЗС Данії Андерс Самуельсен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.

"Україна мусить скористатись моментом для того, щоб продовжувати реформи, постійно реформуватися з метою побудови надійного, стабільного і процвітаючого майбутнього народу України. Для Данії і для Європи стратегічно важливим є те, щоб нова Україна отримала усе у процесі реформ і для цього їй потрібна міжнародна підтримка. Тому я з великим задоволенням оголошую про початок нової данської програми сусідства в Україні", - зазначив він.

Україна, за словами данського міністра, є однією з двох пріоритетних країн програми, яка є продовженням довготривалого партнерства між Україною і Данією.

"Програма передбачає виділення для України 65 мільйонів євро на роботу в таких галузях, як права людини, демократія і стале економічне зростання", - розповів А.Самуельсен.

Нагадаємо, Данія розглядає заяву від "Газпрому" на прокладання "Північного потоку-2".

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