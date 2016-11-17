Украина получит 19 млн долл. от США и Великобритании на проект по противодействию коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Госагентством по вопросам электронного управления, Агентством США по международному развитию (USAID) и правительством Великобритании начинает проект "Прозрачность и подотчетность в государственном администрировании и услугах" стоимостью 19 млн долл., передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Как отмечается, проект будет продолжаться 5 лет и направлен на противодействие коррупции через реформу электронного управления.
Главная задача проекта, по данным ведомства, - ускорить процесс реформ в таких ключевых сферах, как электронные закупки, открытые данные и электронные услуги. Среди прочего, речь идет о регулярной публикации данных министерствами и муниципалитетами. А также об интеграции ключевых государственных реестров, что позволит значительно повысить эффективность и прозрачность административных услуг.
"Коррупция процветает в тени и быстро исчезает, когда попадает под лучи света; электронное управление и открытость данных являются ключевыми инструментами, обеспечивающими более высокий уровень прозрачности и подотчетности", - отметила посол США в Украине Мари Йованович.
Кроме того указано, что проект открывает новые возможности для развития реформы публичных закупок, которая осуществляется под руководством Минэкономразвития.
"За последние полтора года мы достигли заметных успехов в этой сфере. Электронная система ProZorro успешно завершила пилотный этап и стала обязательной. Общая сумма экономии благодаря ProZorro превысила 6,5 млрд грн", - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
Он подчеркнул, что реформа публичных закупок - это не только электронная система. Не менее важны мониторинг тендеров, обучение и профессионализация закупщиков. Проект позволит вывести эти направления на качественно новый уровень. Так, будет создан Центр передового опыта для специалистов по закупкам, который должен подготовить не менее 500 специалистов по закупкам.
Отдельное направление проекта - это поддержка мониторинга закупок. "Главная наша задача - предупредить злоупотребления и выявить нарушения. Именно поэтому мы усиливаем направление обучения активистов и правоохранителей", - добавил М.Нефедов.
Напомним, USAID запустило в Украине программу помощи общинам в децентрализации.