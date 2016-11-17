Україна отримає 19 млн дол. від США і Британії на проект з протидії корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Держагентством з питань електронного урядування, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і урядом Великої Британії розпочинає проект "Прозорість та підзвітність у державному адмініструванні та послугах" вартістю 19 млн дол., передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
Як зазначається, проект буде тривати 5 років і спрямований на протидію корупції через реформу електронного врядування.
Головне завдання проекту, за даними відомства, - прискорити процес реформ у таких ключових сферах, як електронні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги. Серед іншого, йдеться про регулярну публікацію даних міністерствами і муніципалітетами. А також про інтеграцію ключових державних реєстрів, що дозволить значно підвищити ефективність і прозорість адміністративних послуг.
"Корупція процвітає у тіні та швидко зникає, коли потрапляє під промені світла; електронне врядування та відкритість даних є ключовими інструментами, що забезпечують вищій рівень прозорості та підзвітності", - зазначила посол США в Україні Марі Йованович.
Крім того вказано, що проект відкриває нові можливості для розвитку реформи публічних закупівель, яка здійснюється під керівництвом Мінекономрозвитку.
"За останні півтора року ми досягли помітних успіхів в цій сфері. Електронна система ProZorro успішно завершила пілотний етап і стала обов’язковою. Загальна сума економії завдяки ProZorro перевищила 6,5 млрд грн", - зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Він підкреслив, що реформа публічних закупівель – це не лише електронна система. Не менш важливими є моніторинг тендерів, навчання і професіоналізація закупівельників. Проект дозволить вивести ці напрямки на якісно новий рівень. Так, буде створено Центр передового досвіду для спеціалістів із закупівель, який має підготувати щонайменше 500 фахівців із закупівель.
Окремий напрямок проекту – це підтримка моніторингу закупівель. "Головне наше завдання – попередити зловживання і виявити порушення. Саме тому ми підсилюємо напрямок навчання активістів і правоохоронців", - додав М.Нефьодов.
Нагадаємо, USAID запустило в Україні програму допомоги громадам в децентралізації.