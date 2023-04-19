Украина получила от Германии вторую установку IRIS-T - Резников

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"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров, повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами", - написал Резников.

Детали

Министр обороны подчеркнул, что для Украины приоритет – это построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

По его словам, системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели.

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"IRIS’ы, как и NASAMS’ы, прекрасно себя зарекомендовали. МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов. Все это – свежие поступления, которые уже в рядах Сил обороны. Дальше будет", - сообщил Резников.

Он отметил, что учитывая варварскую тактику кремля Украине нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним.

"Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца – вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Мы последовательно работаем на результат. Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет задействовать для победы, тем быстрее наши люди вернутся домой", - сообщил Резников.

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