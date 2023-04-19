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Україна отримала від Німеччини другу установку IRIS-T - Резніков

Україна отримала від Німеччини другу установку IRIS-T - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Німеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам, підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами", - написав Резніков.

Деталі

Міністр оборони наголосив, що для України пріоритет – це побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін. 

За його словами, системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі.

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"IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів. Все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони. Далі буде", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що з огляду на варварську тактику кремля Україні потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них.

"Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди. Щодо кожної платформи спочатку ми чули "ні, це неможливо". Тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат. Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому", - повідомив Резніков.

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