Ресурси ППО України середнього радіуса будуть повністю виснажені до 23 травня — The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Можливості забезпечення ППО середньої дальності для захисту будуть повністю вичерпані до 23 травня, пише The Washington Post, передає УНН.
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Видання The Washington Post з посиланням на злиті секретні документи Пентагону повідомило, що ресурси ППО України середнього радіуса будуть повністю виснажені до 23 травня.
Аналіз ситуації проводився у період з кінця лютого до початку березня поточного року. У Пентагоні заявили, що система ППО України залишається основним пріоритетом для США щодо допомоги Києву.
"Можливості забезпечення ППО середньої дальності для захисту будуть повністю вичерпані до 23 травня", - пише видання.
Зазначається, що Україна може витримати ще 2-3 хвилі ударів.
Доповнення
Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат повідомляв, що системи NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T вже найближчим часом мають зайти в Україну.