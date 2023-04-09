Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены до 23 мая - The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Возможности обеспечения ПВО средней дальности для защиты будут полностью исчерпаны до 23 мая, пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Издание The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона сообщило, что ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены до 23 мая.
Анализ ситуации проводился в период с конца февраля до начала марта текущего года. В Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остается основным приоритетом для США в отношении помощи Киеву.
"Возможности обеспечения ПВО средней дальности для защиты будут полностью исчерпаны до 23 мая", - пишет издание.
Отмечается, что Украина может выдержать еще 2-3 волны ударов.
Дополнение
Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат сообщал, что системы NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T уже в ближайшее время должны зайти в Украину.