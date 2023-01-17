Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина ЕС на 18 миллиардов - Зеленский

Цитата

"Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на 18 млрд евро. Благодарен ЕС и Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за мощную поддержку, - отметил Зеленский, - Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором".

Дополнение

Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на 2023 год.