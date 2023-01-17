Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина ЕС на 18 миллиардов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофинансовой помощи ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год. Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив Евросоюз за "мощную поддержку", пишет УНН.
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"Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на 18 млрд евро. Благодарен ЕС и Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за мощную поддержку, - отметил Зеленский, - Сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для нашей совместной победы над агрессором".
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Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на 2023 год.