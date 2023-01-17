Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну ЄС на 18 мільярдів - Зеленський

Цитата

"Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну на 18 млрд євро. Вдячний ЄС та Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за потужну підтримку, - зазначив Зеленський, - Збереження фінансової стабільності України життєво важливе для нашої спільної перемоги над агресором".

Доповнення

Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік.