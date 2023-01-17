Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну ЄС на 18 мільярдів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофінансової допомоги ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік. Про це повідомив у Twitter Президент України Володимир Зеленський, подякувавши Євросоюзу за "потужну підтримку", пише УНН.
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"Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну на 18 млрд євро. Вдячний ЄС та Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за потужну підтримку, - зазначив Зеленський, - Збереження фінансової стабільності України життєво важливе для нашої спільної перемоги над агресором".
Доповнення
Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік.