Украина получила первое "золото" на Всемирной зимней Универсиаде в США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Первое “золото” сборной Украины на Всемирной зимней Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде (США). Ее получил Михаил Харук. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе. Парень является студентом Национального университета физического воспитания и спорта.
В копилке сборной Украины 4 медали: одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы" зимней Универсиады-2023. 22 января — заключительный день соревнований.
Напомним
Девять медалей завоевали украинские спортсмены на соревнованиях Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке. В результате Украина получила первое место.