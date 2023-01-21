Украина получила первое "золото" на Всемирной зимней Универсиаде в США

Детали

Сноубордист Михаил Харук стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе. Парень является студентом Национального университета физического воспитания и спорта.

В копилке сборной Украины 4 медали: одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы" зимней Универсиады-2023. 22 января — заключительный день соревнований.

Напомним

Девять медалей завоевали украинские спортсмены на соревнованиях Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке. В результате Украина получила первое место.