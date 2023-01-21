Україна виборола 9 медалей на змаганнях зі стрільби у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Девʼять медалей вибороли українські спортсмени на змаганнях Гран-прі з кульової стрільби у хорватському Осієку. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
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Чемпіонами у командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м стали Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін. У цій вже вправі серед жінок срібло вибороли Вілєна Бевз, Поліна Колеснікова та Юлія Коростильова.
Бронзовий дубль зробили у командних змаганнях українські гвинтівочники. Спочатку на третю сходинку п’єдесталу зійшли Вікторія Сухорукова, Дар’я Тихова та Сніжана-Софія Пакліковська. А згодом їх успіх повторили Сергій Куліш, Олег Царьков та Андрій Колесніков.
Загалом українська збірна завершила турнір на першому місці в загальному заліку з дев'ятьма медалями у скарбничці (3-2-4).
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